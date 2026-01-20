Venezuela, Trump: “successo cattura Maduro. Machado gentile, coinvolgerla in governo”

“All’inizio di questo mese, un’operazione militare statunitense ha catturato il presidente del Paese, Nicolas Maduro, prima di processarlo in un tribunale di New York“. Lo ha dichiarato Donald Trump nel corso del suo briefing alla Casa Bianca con i giornalisti, sottolineando il successo dell’operazione militare che ha portato al cambio della leadership in Venezuela. “Tutte le compagnie sono pronte a fare investimenti massicci in Venezuela, anche l’Arabia Saudita“, ha affermato Trump sottolineando che in questo momento “sta lavorando così bene” con Caracas “dove sono così carini“.

Il presidente USA ha dichiarato, inoltre, di voler coinvolgere Maria Corina Machado, leader dell’opposizione, nel governo del Venezuela. “Una donna incredibilmente gentile, ha fatto anche una cosa incredibile, come sapete. Possiamo coinvolgerla in qualche modo“, ha aggiunto.