Venezuela, Trump incontra i vertici di 17 aziende petrolifere globali: presente anche un’italiana

Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il Segretario di Stato Marco Rubio, il Ministro dell’Energia Chris Wray e il Ministro degli Interni Doug Burgum incontreranno oggi alla Casa Bianca i vertici di 17 aziende petrolifere ed energetiche per un confronto sulla situazione in Venezuela dopo l’operazione militare che ha portato alla cattura di Maduro. Presente anche l’azienda italiana Eni che assume un rilievo particolare, poiché conferma il coinvolgimento diretto dell’Italia in un dossier strategico come quello venezuelano, al centro delle dinamiche energetiche e geopolitiche globali.

All’incontro parteciperanno rappresentanti di: