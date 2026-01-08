Venezuela, Trump annuncia: “il controllo USA potrebbe durare anni. Ricostruiremo con i soldi del petrolio”

Il controllo degli USA sul Venezuela potrebbe durare anni. È quanto dichiarato dal presidente Donald Trump nel corso di un’intervista con il “New York Times”. Il leader USA ha ammesso che ”solo il tempo potrà dire” per quanto tempo l’Amministrazione Usa avrà la supervisione diretta del Venezuela. Tre mesi, sei mesi, un anno? ‘‘Direi molto più a lungo”, ha risposto Trump.

Nel frattempo, ha aggiunto, Caracas sta dando a Washington ‘‘tutto ciò che riteniamo necessario”. In un’intervista durata quasi due ore, Trump ha spiegato: ”ricostruiremo in modo molto redditizio” il Venezuela, “useremo il petrolio e prenderemo petrolio. Faremo scendere i prezzi del petrolio e daremo soldi al Venezuela, di cui ha disperatamente bisogno“.

Trump ha glissato sul perchè abbia scelto di riconoscere il vice presidente Delcy Rodriguez alla guida del Venezuela e non l’attivista e Premio Nobel per la pace Maria Corina Machado, e non ha chiarito se avesse parlato con Rodriguez. Citando il segretario di Stato americano Rubio, Trump ha detto: “Marco parla con lei in continuazione. Vi dirò che siamo in costante comunicazione con lei e con l’amministrazione“.