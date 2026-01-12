Venezuela, Trentini e Burlò liberati. Meloni ringrazia il presidente Delcy Rodriguez

“Alberto Trentini e Mario Burlò sono liberi e sono nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Caracas”. Lo ha annunciato stamattina il ministro degli Esteri, Antonio Tajani. “L’ho appena comunicato al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sempre seguito la vicenda in prima persona”, continua Tajani in un post pubblicato sul suo account X. “Ho parlato con i nostri due connazionali, che sono in buone condizioni. Presto rientreranno in Italia. La loro liberazione è un forte segnale da parte della presidente” ad interim Delcy “Rodriguez che il governo italiano apprezza molto”, conclude il ministro degli Esteri.

“Gioia e soddisfazione”

“Accolgo con gioia e soddisfazione la liberazione dei connazionali Alberto Trentini e Mario Burlò, che si trovano ora in sicurezza presso l’Ambasciata d’Italia a Caracas. Ho parlato con loro, e un aereo è già partito da Roma per riportarli a casa”. Lo afferma il premier Giorgia Meloni. “Desidero esprimere, a nome del governo italiano, un sentito ringraziamento alle autorità di Caracas, a partire dal presidente Rodriguez, per la costruttiva collaborazione dimostrata in questi ultimi giorni e a tutte le istituzioni e alle persone che, in Italia, hanno operato con impegno e discrezione per il raggiungimento di questo importante risultato“, conclude Meloni.

La felicità della famiglia

“Alberto finalmente è libero! Questa è la notizia che aspettavamo da 423 giorni! Ringraziamo tutti quelli che hanno reso possibile, anche lavorando nell’invisibilità, la sua liberazione”. Lo afferma la famiglia Trentini, con l’avvocato Alessandra Ballerini. “Tutti questi mesi di prigionia hanno lasciato in Alberto e in noi che lo amiamo ferite difficilmente guaribili, adesso avremo bisogno di tempo da trascorrere in intimità per riprenderci. Ringraziamo tutti per esserci stati vicini, ma vi chiediamo di rispettare il nostro silenzio e la nostra riservatezza. Ci sarà tempo per trovare le parole giuste per raccontare fatti e accertare responsabilità. Oggi vogliamo solo pace. Grazie!”, aggiungono i Trentini.

Schlein: “Trentini e Burlò liberi, splendida notizia”

“Alberto Trentini è finalmente libero! È stato liberato insieme a Mario Burlò e si trovano all’ambasciata di Caracas. È una splendida notizia che ci dà tanta gioia, il nostro abbraccio stretto alla sua famiglia e all’avvocata Ballerini, e il nostro ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per riportarlo a casa”. Così il segretario del Pd, Elly Schlein.

Occhiuto: “grande soddisfazione”

“Grande soddisfazione per la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò. Una notizia che riempie di sollievo le famiglie e il Paese. Un risultato importante, frutto del lavoro serio e costante del governo – dalla premier Meloni al ministro Tajani – e della diplomazia italiana”, è quanto afferma il presidente della giunta regionale della Calabria, Roberto Occhiuto.

Boldrini: “la notizia ci riempie di gioia”

“Alberto Trentini è finalmente libero!”, dichiara Laura Boldrini, deputato Pd e presidente del Comitato permanente della camera sui diritti umani nel mondo. “Qualche ora fa è arrivato all’ambasciata italiana a Caracas insieme a Mario Burlò, liberato insieme a lui. La notizia ci riempie di gioia. Un abbraccio alle famiglie che hanno attesto questo momento per tantissimo tempo e un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato perché ciò avvenisse. Aspettiamo Alberto e Mario in Italia prestissimo!”.

Bonelli: “si apre una stagione di dialogo, cooperazione e pace”

“È una bellissima notizia la liberazione di Alberto Trentini, Mario Burlò e di tutti gli altri detenuti che sono stati finalmente rilasciati. È un risultato importante che restituisce dignità alle persone e alle loro famiglie e che va accolto con soddisfazione e responsabilità”, dice Angelo Bonelli, parlamentare AVS e co-portavoce di Europa Verde. “Ora ci sentiamo ancora più impegnati a lavorare per aprire una nuova stagione fondata sul dialogo, sulla cooperazione e sulla pace, affinché prevalgano la democrazia, i diritti e il rispetto della vita umana, e non la violenza e la guerra”.

Ronzulli: “cambio di passo in Venezuela”

“Una bellissima notizia: Trentini e Burlò tornano a casa dalle loro famiglie. Le autorità venezuelane guidate dalla presidente Rodriguez stanno dimostrando spirito di collaborazione e cambio di passo”. Così sui social il senatore e vice presidente del Senato Licia Ronzulli.