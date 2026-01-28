Venezuela, “stesso destino di Maduro”: Rubio e il messaggio chiaro a Rodriguez

Delcy Rodriguez, presidente ad interim del Venezuela, potrebbe subire la stessa sorte di Nicolas Maduro se smette di collaborare con gli USA. A metterla in guardia sarebbe stato, con un messaggio, Marco Rubio, Segretario di Stato americano. Rodriguez “è ben consapevole del destino di Maduro“, dichiarerà Rubio durante l’audizione di oggi alla Commissione per gli affari esteri del Senato, secondo una fonte informata sul messaggio che il Segretario di Stato ha preparato.

“Crediamo che il suo interesse personale sia in linea con il raggiungimento dei nostri obiettivi principali“, avrebbe aggiunto Rubio. “Non ci sono dubbi, come ha affermato il presidente, siamo pronti a usare la forza per garantire la massima cooperazione se altri metodi falliscono“, ha proseguito, riferendosi a Donald Trump.

Dopo l’audizione al Senato, Rubio incontrerà la leader dell’opposizione venezuelana Maria Corina Machado, ha reso noto il Dipartimento di Stato americano.

Nella sua testimonianza preparata, Rubio ha difeso con fermezza l’operazione condotta lo scorso 3 gennaio a Caracas, affermando che gli Stati Uniti “hanno arrestato due narcotrafficanti“, aggiungendo che Maduro è “un narcotrafficante incriminato, non un capo di Stato legittimo“.

Rubio ha sottolineato che “tutto questo è stato realizzato senza la perdita di una sola vita americana, né un’occupazione militare in corso” e affermato che “la storia presenta pochi esempi in cui così tanto è stato realizzato a così basso costo“.