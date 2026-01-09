Venezuela, liberato l’italiano Biagio Pilieri: era in carcere da 16 mesi

Nelle ultime ore il Venezuela ha rilasciato una serie di prigionieri internazionali, fra i quali anche il giornalista e leader politico Biagio Pilieri, di passaporto italo-venezuelano, detenuto a El Helicoide da un anno e quattro mesi. Lo riferisce il Sindacato Nazionale della Stampa del Venezuela.

Pilieri, 60 anni, è figlio di siciliani emigrati in Sud America. Giornalista e politico, si è battuto negli ultimi anni per denunciare la chiusura di organi di informazione, la censura e altri problemi dell’editoria locale. Pilieri è anche leader del partito Convergenza, fondato nel 1993.

Sui social, Giorgia Meloni ha espresso il suo plauso personale alla liberazione dei detenuti politici da parte del Venezuela: “seguo con attenzione la situazione in Venezuela e auspico che con la presidente Delcy Rodríguez si apra una nuova stagione di relazioni costruttive fra Roma e Caracas. In tal senso esprimo gratitudine per la scelta di avviare la liberazione di detenuti politici, fra i quali anche italiani, e spero vivamente che questo percorso prosegua con ulteriori passi nella medesima direzione“.