Val Gallico, dietrofront: in panchina torna Di Maria. Ma c’è una rescissione

Gaetano Di Maria torna sulla panchina del Val Gallico. Lo comunica il club, che annuncia anche una rescissione in rosa

di maria val gallico

Qualche giorno fa l’esonero, ma ora il dietrofront: Gaetano Di Maria torna sulla panchina del Val Gallico. Lo comunica il club, che annuncia anche una rescissione in rosa. “L’Asd Val Gallico è lieta di comunicare di aver nuovamente affidato il ruolo di allenatore al tecnico Gaetano Di Maria. Mister e società ripartono con la volontà di continuare a perseguire gli obiettivi stagionali, credendo nel progetto e nella possibilità di superare le difficoltà del momento e dell’attuale classifica. Contestualmente la società comunica la rescissione contrattuale con il calciatore Giuseppe Sapone, ringraziando per l’impegno e la professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo”.

Leggi altri articoli di Sport