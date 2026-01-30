Val Gallico, dietrofront: in panchina torna Di Maria. Ma c’è una rescissione

Qualche giorno fa l’esonero, ma ora il dietrofront: Gaetano Di Maria torna sulla panchina del Val Gallico. Lo comunica il club, che annuncia anche una rescissione in rosa. “L’Asd Val Gallico è lieta di comunicare di aver nuovamente affidato il ruolo di allenatore al tecnico Gaetano Di Maria. Mister e società ripartono con la volontà di continuare a perseguire gli obiettivi stagionali, credendo nel progetto e nella possibilità di superare le difficoltà del momento e dell’attuale classifica. Contestualmente la società comunica la rescissione contrattuale con il calciatore Giuseppe Sapone, ringraziando per l’impegno e la professionalità, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo”.