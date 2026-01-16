Università di Messina: lunedì l’inaugurazione del nuovo Polo Culturale UniMe di Piazza Cavallotti

Lunedì 19 gennaio, alle ore 9,30, l’Università di Messina inaugurerà il nuovo Polo Culturale UniMe di Piazza Cavallotti, ospitato nello storico palazzo che per quasi un secolo ha accolto la sede della Banca d’Italia. L’intervento di riqualificazione restituisce alla città un edificio di grande valore architettonico, trasformandolo in un luogo dedicato allo studio, alla cultura e alla condivisione. Cuore del Polo è la grande Sala Lettura, progettata per garantire condizioni ottimali di studio: postazioni attrezzate con prese e illuminazione individuale, aree lounge per la lettura informale e librerie con i volumi a disposizione dell’utenza. Il restauro, nel rispetto del genius loci, valorizza gli elementi storici dell’edificio, tra cui il lungo bancone in marmo riconvertito in isola di consultazione e studio.

Nei prossimi mesi è prevista la progressiva apertura di ulteriori spazi bibliotecari e delle aree museali che ospiteranno le collezioni dell’Ateneo, insieme a un calendario di attività culturali rivolte alla comunità universitaria e alla cittadinanza. La Sala Lettura sarà fruibile dagli studenti dell’Università di Messina dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 10,00 alle 17,00. Successivamente, le fasce orarie saranno ampliate.