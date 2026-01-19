Unical, il 23 gennaio la conferenza di ornitologia “Lo Speciale Sila de Gli Uccelli D’Italia”

Il prossimo venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 09:30 presso l’aula Caldora dell’Università della Calabria a Rende (Cosenza), si terrà la Conferenza di Ornitologia, tra nuovi studi e azioni di conservazione – “Lo Speciale Sila de Gli Uccelli D’Italia”. L’evento è stato organizzato dalla Società Ornitologica Italiana (SOI) e dal Museo di Zoologia del Sistema Museale di Ateneo (SiMU) dell’Università della Calabria.

La conferenza, già programmata durante l’assemblea annuale della SOI è il secondo e ultimo evento nazionale-celebrativo del 50° anniversario della Società Ornitologica Italiana. Nel corso della mattinata verrà presentato lo “Speciale Sila”, un inserto della rivista Gli Uccelli d’Italia (U.D.I.). L’evento è aperto al pubblico. La pubblicazione, contiene dieci contributi ornitologici inediti riguardanti varie attività di monitoraggio e studio condotte nella MaB-Sila – riserva della biosfera UNESCO e del Parco Nazionale della Sila. Al termine della conferenza seguirà la visita presso il Museo di Zoologia del SiMU – UNICAL.

I lavori dello Speciale Sila riguarderanno: la check-list aggiornata delle specie d’interesse comunitario/conservazionistico censite all’interno della ZPS “Sila Grande”; gli uccelli nidificanti della Riserva FAI “I Giganti della Sila”; diverse specie ornitiche oggetto di recenti studi in Sila: frosone, gruccione, cutrettola capocenerino, stiaccino, cicogna nera, tordo bottaccio, nitticora e aquila reale. All’iniziativa parteciperanno e interverranno varie personalità del mondo accademico, della gestione delle aree protette, della protezione della natura e dell’ornitologia.

Lo Speciale Sila de Gli Uccelli D’Italia è stato patrocinato dall’Ente Parco Nazionale della Sila, dal FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, dalla Riserva Naturale Regionale del Vergari, dal GLC LIPU Sila e dalla Società Ornitologica Italiana. Si ringrazia Italia Nostra – Sezione di Cosenza per la collaborazione. Per Gianluca Congi, che ha promosso l’evento in qualità di Vicepresidente della Società Ornitologica Italiana e coordinatore del GLC Lipu Sila: “si tratta di un appuntamento importante poiché è uno dei due eventi nazionali dedicati al cinquantesimo anno di vita dalla fondazione della Società Ornitologica Italiana. Verranno presentate le ultime novità in campo ornitologico riguardanti il territorio della Sila, grazie alla produzione di un inserto contenuto nel numero annuale de Gli Uccelli D’Italia, rivista di ornitologia che da mezzo secolo viene ininterrottamente pubblicata in cartaceo. Questo inserto, chiamato “Speciale Sila”, all’interno del panorama nazionale delle riviste ornitologiche è il primo del genere che viene interamente dedicato agli uccelli dell’altopiano calabrese”.

Info notizie UniCal: https://www.unical.it/campus/vivere-il-campus/sistema-museale/contents/news/view/21342-conferenza-di-ornitologia-tra-nuovi-studi-e-azioni-di-conservazione-lo-speciale-sila-de-gli-uccelli-ditalia/.