Una nuova Niscemi può nascere a Gela: l’annuncio del Sindaco che dà speranza e rivoluziona un territorio

Una nuova Niscemi può nascere a Gela. Dei territori, liberi e utilizzabili, potrebbero essere ceduti per ricostruire l’area colpita dalla frana. Di quali territori si tratta? Della Piana di Gela. Ad annunciarlo, rendendosi disponibile, è il Sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano: “la ricostruzione dei quartieri franati a Niscemi potrebbe iniziare dalle aree, lungo la Piana di Gela, attualmente in territorio gelese. Siamo pronti a cederle al Comune di Niscemi” ha affermato.

“La procedura può partire dai due Consigli comunali, che dovranno deliberare e poi trasmettere tutto alla Regione. Le aree sono libere e utilizzabili, a ridosso tra Gela e Niscemi, ma attualmente in territorio gelese”.