“Un solo vessillo, un’unica storia”, Messina celebra la Giornata Nazionale del Tricolore

Messina ha celebrato la Giornata Nazionale del Tricolore, in occasione del 229° Anniversario della nascita della Bandiera italiana, con una cerimonia dal forte valore simbolico e istituzionale dal titolo “Un solo vessillo, un’unica storia”. La manifestazione si è svolta in piazza Unione Europea; a seguire, i lavori sono proseguiti nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca. Il momento solenne della cerimonia è stato caratterizzato dallo srotolamento del Tricolore, a cura dei Vigili del Fuoco, accompagnato dalle note dell’Inno di Mameli eseguito dalla Banda musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta”.

Le parole di Basile

“Un momento sentito, che ha visto istituzioni, Forze Armate, scuola e cittadinanza riunirsi nel segno della memoria storica e dei principi fondanti della nostra Repubblica. Il Tricolore è il simbolo di un popolo e di una storia comune: custodiamone insieme il significato, per costruire un futuro basato su unità, libertà e solidarietà”, rimarca il sindaco Federico Basile.