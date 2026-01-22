Un biglietto, tre partite: il Palermo ci crede e lancia una promo speciale per i tifosi | INFO

In vista di San Valentino, il Palermo lancia il “Love Pack 3 Games”, un’iniziativa rivolta ai tifosi rosanero che permette di assistere, con un unico titolo d’accesso, alle prossime tre gare casalinghe allo Stadio Renzo Barbera: Palermo – Empoli di Sabato 7 febbraio ore 17.15; Palermo – Virtus Entella di Sabato 14 febbraio ore 15.00 e Palermo – Sudtirol di Sabato 21 febbraio ore 15.00. Un’occasione imperdibile per tutti i tifosi del Palermo: grazie a questa promozione speciale, infatti, chi sceglierà il “Love Pack” potrà risparmiare fino al costo di una partita, vivendo dal vivo tre sfide con un solo acquisto.

I prezzi

Questi i prezzi del mini pacchetto per ogni settore:

Curve: 44 euro

Gradinata superiore: 56 euro

Gradinata inferiore: 68 euro

Il “Love Pack” è disponibile esclusivamente online sulla pagina ufficiale biglietteria Palermo FC e fino al fischio d’inizio di Palermo–Empoli, la prima delle 3 gare comprese nel pacchetto, in programma sabato 7 febbraio alle ore 17.15. Chi acquisterà il “Love Pack”, così come chi ha sottoscritto l’abbonamento in questa stagione, potrà usufruire di una speciale scontistica sulla sciarpa “Io che amo solo te”, disponibile negli store ufficiali del Club: un simbolo dell’appartenenza ai colori rosanero e dell’amore che unisce la tifoseria alla propria squadra del cuore.

Tutti coloro che acquisteranno il Love Pack 3 Games e gli abbonati avranno la possibilità di acquistare la nuova sciarpa Io che amo solo te al prezzo scontato di €5, invece di €15. La promo sarà valida fino al 21 febbraio e le sciarpe saranno disponibili a partire dal 5 febbraio, esclusivamente presso i negozi dello stadio e dell’aeroporto.

Modalità di utilizzo: per usufruire della promo sarà necessario mostrare in negozio l’abbonamento oppure la ricevuta di acquisto del Pack.