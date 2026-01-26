UICI Reggio Calabria, percorsi sensoriali per bambini e attività di prevenzione visiva sul territorio

“L’esperienza è apprendimento: percorso sensoriale per bambini” è una delle tante iniziative promosse dall’Unione dei Ciechi e degli Ipovedenti di Reggio Calabria nell’ambito del protocollo di intesa sottoscritto dalla sezione di Reggio Calabria con la Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore Istruzione, Sport e Politiche Sociali. L’iniziativa, gestita dalle dottoresse Canale e Stuppino, esperte tiflodidattiche, ha coinvolto gli alunni della scuola media Pirandello e della scuola primaria paritaria Caterina Traiani in una serie di laboratori sensoriali e attività pratiche. Attraverso il tatto, l’udito e l’olfatto, i bambini hanno potuto esplorare la realtà in modo diretto e coinvolgente, scoprendo nuove modalità di conoscenza.

Nel corso delle attività svolte nelle due scuole, gli alunni hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino ausili e sussidi utilizzati dagli studenti non vedenti e ipovedenti per lo studio in autonomia. Attraverso un approccio ludico, pratico e interattivo, hanno appreso le basi del sistema di lettura e scrittura Braille, sperimentando l’uso della tavoletta Braille e della dattilobraille e confrontando le diverse modalità operative degli strumenti. Le attività hanno incluso anche esercizi di riconoscimento tattile mediante schede e giochi, talvolta con l’utilizzo di bende, per favorire la comprensione dell’importanza degli altri sensi oltre alla vista.

L’obiettivo di questa attività è dimostrare che l’apprendimento non si basa esclusivamente sulla vista, ma sull’interazione diretta e multisensoriale con l’ambiente, attraverso attività pratiche come la manipolazione di oggetti, l’ascolto di suoni, la percezione di odori e gusti, fondamentali per la costruzione della conoscenza.

In questo quadro più ampio si inseriscono anche le numerose iniziative promosse dall’UICI dedicate alla prevenzione visiva, tra cui le attività di screening oculistico gratuito realizzate sul territorio, come quelle svolte presso la chiesa di San Giorgio Extra, a conferma di un impegno costante che unisce educazione, informazione e tutela della salute visiva.