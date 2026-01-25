Ufficio Postale di Lauropoli (Cassano all’Ionio), prime misure dopo la chiusura: potenziati i servizi a Cassano e Sibari

“A seguito delle continue sollecitazioni del Sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini, a nome dell’Amministrazione comunale da lui guidata, Poste Italiane ha comunicato un primo potenziamento dei servizi postali nel territorio comunale, resosi necessario dopo l’evento criminoso del 23 dicembre scorso che ha comportato la chiusura temporanea dell’Ufficio Postale di Lauropoli”. E’ quanto si legge in una nota del Comune di Cassano all’Ionio.

“In particolare, a partire da febbraio e fino alla riapertura della sede danneggiata, sarà implementata l’apertura pomeridiana dell’Ufficio Postale di Cassano Centro nei giorni della prima settimana del mese, in concomitanza con il pagamento delle pensioni. Nel dettaglio, a partire dal 1 Febbraio, i nuovi orari degli uffici postali che si trovano nel Comune di Cassano saranno:

⁠UP CASSANO ALLO IONIO con ATM H24 aperto lunedì-venerdì 08:20-13:35 e sabato 08:20-12:35 e per come indicato in precedenza nel periodo di pagamento pensioni e fino alla riapertura dell’Ufficio Postale di Lauropoli dalle 08:20 alle 19:05.

⁠UP SIBARI STAZIONE con ATM H24 aperto lunedì-venerdì 08:20-13:35 e sabato 08:20-12:35.

UP DORIA aperto lunedì-venerdì 08:20-13:45 e sabato 08:20-12:45″.

“Si tratta di una prima risposta apprezzabile da parte di Poste – ha dichiarato il Sindaco Iacobini – ma ancora insufficiente. Continuiamo a insistere con forza affinché venga installato un container per garantire piena operatività, anche alla luce del sopralluogo tecnico effettuato nei giorni scorsi. I cittadini di Lauropoli meritano un servizio essenziale pienamente funzionante”.