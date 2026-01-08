Ucraina, Zelensky: “finalizzato con Trump documento per garanzie sicurezza Ucraina”

”Il documento bilaterale” riguardante le garanzie di sicurezza per l’Ucraina è ”sostanzialmente pronto per essere finalizzato al più alto livello con il presidente degli Stati Uniti”. È quanto dichiarato attraverso ‘X’ dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky dicendo di aver ricevuto da Rustem Umerov un rapporto ”sui risultati dei negoziati del nostro team in Francia” con gli inviati americani Steve Witkoff e Jared Kushner. ”La fattibilità delle future garanzie di sicurezza deve essere dimostrata dalla capacità dei nostri partner di esercitare una pressione efficace sull’aggressore proprio in questa fase”, ha aggiunto il presidente ucraino annunciando ”nuovi contatti pertinenti con i partner”.

Durante i colloqui ‘‘abbiamo discusso, in particolare, i documenti sulla ripresa e lo sviluppo economico. Sono state affrontate anche questioni complesse relative al quadro di base per la fine della guerra e l’Ucraina ha presentato possibili opzioni per la finalizzazione di questo documento”, ha spiegato Zelensky.

Il presidente ucraino ha spiegato che ”la parte americana interagirà con la Russia e ci aspettiamo un feedback sulla reale volontà dell’aggressore di porre fine alla guerra”. Zelensky ha aggiunto che ”al ritorno a Kiev il nostro team negoziale riferirà su tutti i dettagli degli incontri”.