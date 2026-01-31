Ucraina, la tregua del gelo non regge: Mosca ammette attacchi con 85 droni, 2 morti

La tregua per il forte gelo in Ucraina, apparentemente raggiunta con la mediazione di Donald Trump, non regge. Il ministero della Difesa di Mosca ha ammesso attacchi contro l’Ucraina nella notte, alla vigilia del secondo round di negoziati ad Abu Dhabi fra Ucraina, Russia e Stati Uniti. Nel mirino, precisa il ministero russo in un post pubblicato su Telegram, ci sono le infrastrutture dei trasporti e i magazzini di munizioni usate dalle forze militari.

Kiev ha denunciato i raid di 85 droni russi nella notte, 2 i morti. Ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, aveva reso noto l’assenso russo per una tregua dei bombardamenti fino a domani, per creare “basi positive” per i colloqui.