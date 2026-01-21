U19 Eccellenza, Catanzaro paga la fisicità di Treviso: calabresi 71-56

Trasferta amara in quel di Treviso per gli aquilotti giallorossi di Catanzaro, probabilmente sorpresi dalla notevole stazza dei giovani trevigiani e dalla loro dimestichezza con la post season di questo impegnativo campionato nazionale. A onor del vero è bene precisare che Treviso è una delle candidate più accreditate per le fasi finali.

Forse, l’impatto con un roster così attrezzato ha condizionato i ragazzi di coach Sabbatino, il quale ha cercato di tenerli sul pezzo, non facendoli uscire dalla partita. E tutto sommato l’operazione riesce, posto che il primo tempo vede gli aquilotti sotto di otto lunghezze. Il terzo quarto è molto anomalo, connotato da punteggio basso ed alto agonismo, tanto che si chiude con un magro parziale di 9-6.

A questo punto la risalita per l’Academy si fa molto impervia, anche perché la Nutribullet aumenta significativamente l’intensità difensiva che determina un blackout dell’attacco giallorosso. E così i padroni di casa firmano una vittoria importante. Sicuramente, per i catanzaresi, troppe 18 palle perse e pochi 4 tiri da 3 contro i 9 dei padroni di casa. Tutte défaillances che avversari di caratura fisica e valenza tecnica quali i trevigiani ti fanno pagare.

Ovviamente, non è questa con Treviso la partita che i pur bravi e combattivi aquilotti possono pensare di vincere fuori casa. Anzi, una gara di tal guisa rappresenta un’opportunità di crescita non da poco, particolarmente utile nel percorso virtuoso che i giovani del presidente Bianchi hanno fin qui intrapreso con successo. Infine, da segnalare che il prossimo turno per i baby giallorossi sarà martedì prossimo al Pala Pulerá all’inconsueto orario delle 15,30, per facilitare il rientro in serata dell’ Ares Tiber Roma.

Treviso-Catanzaro 71 – 56 (24/19, 21/18, 9/6, 17/13)

Nutribullet Treviso: L. Artuso 9, Otuoke 4, Bedin 6, E. Artuso 2, Guazzotti 11, Toso, Salvietti 14, Iaquinta 8, Vettori 5, Guerrini, Pierobon 6, Bajceta 6.

Coach: M.Saccardo

Basket Academy Catanzaro: Greco 8, Falappi, Idone 4, Zamboni, Albertinazzi 15, Mazzocca, Giovannini, Pistoia 2, Basile 5, Giglio 10, Lucia, Dozic 12.

Coach: N.Sabbatino

Arbitri dell’incontro i signori: M. Favero, M. Gavagnin.