“Tutti contano”, il 26 gennaio il censimento Istat dei senza dimora anche a Reggio Calabria e Messina

Una rilevazione sulle persone senza dimora con l’obiettivo di contarle e conoscere meglio la loro condizione con una ‘fotografia notturna’ nei grandi Comuni. E’ il progetto del censimento Istat presentato oggi a Roma che si svolgerà nei giorni 26, 28 e 29 gennaio in 14 città metropolitane: Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Venezia. L’iniziativa – che vede come slogan della campagna di reclutamento il claim “tutti contano” – nasce per conoscere meglio il fenomeno dell’emarginazione adulta, raccogliere dati utili e migliorare le politiche e i servizi dedicati alle persone che vivono in strada. La rilevazione è coordinata dalla fio.Psd (Federazione italiana organismi per le persone senza dimora)attraverso una Rete di 22 coordinatori metropolitani, 180 responsabili della rilevazione e la collaborazione con i Comuni.

Nella serata del 26 gennaio avverrà il conteggio, mentre le interviste saranno svolte il 28 e 29. In strada scenderanno oltre 4mila volontari organizzati in squadre da 2,3 persone, appartenenti a diverse organizzazioni nazionali e università, o anche semplici cittadini che potranno inviare la propria candidatura entro il 20. Le fasi della rilevazione saranno, infatti, due: prima un censimento nei dormitori e negli spazi pubblici, poi, al termine del conteggio, l’Istat elaborerà i dati e definirà un numero di interviste da realizzare nei due giorni seguenti, per ogni città e area. La superficie di ogni comune sarà ripartita in porzioni di territorio, in aree che i rilevatori organizzati in squadre percorreranno a piedi o con mezzi di trasporto.

A Roma, soprattutto, ma anche a Bari, Napoli, Palermo e Reggio Calabria “serve ancora una spinta“, hanno fatto sapere, per quanto riguarda i volontari, mentre le altre città sono coperte. “Ognuno di noi ha bisogno di una cittadinanza statistica – hanno spiegato nel corso della conferenza stampa – dobbiamo essere rappresentati con le nostre storie, con i nostri bisogni, perché solo in questo modo sarà possibile essere presi in considerazione anche dalle politiche“.