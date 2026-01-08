Turismo a Diamante: presentato il Report 2025, dati in crescita | VIDEO

Presentato a Diamante, in provincia di Cosenza, il report 2025 del turismo che ha registrato un aumento, rispetto al 2024, del 42% tra pernottamenti e presenze, di cui buona parte turisti stranieri. La presentazione, che si è svolta presso la Sala Consiliare “Caselli”, è stata promossa dall’Amministrazione Comunale, come si evince dal video di Graziano Tomarchio per StrettoWeb.

Indubbiamente eventi come il Festival del Peperoncino e Calici sotto le stelle, insieme ai Murales, hanno reso Diamante appetibile al turismo nazionale e non.