Trump: “in Groenlandia possiamo fare ciò che vogliamo. Ucraina? Trump e Zelensky vogliono la pace”

“Possiamo fare operazioni militari, possiamo fare tutto ciò che vogliamo, e la cosa è in fase di negoziazione, vediamo cosa succede. Penso che andrà bene“. È quanto dichiarato da Donald Trump ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, di ritorno dal Wef di Davos. La Nato sarà coinvolta sulla questione sicurezza: “lavoreremo tutti insieme…che è proprio come dovrebbe essere. C’è un buon entusiasmo per portare a termine qualcosa, e dobbiamo avere una grande libertà“, ha aggiunto Trump assicurando che tutti i Paesi sono d’accordo, compresa la Danimarca e ribadendo che gli Stati Uniti vogliono avere la possibilità di fare nell’isola ciò che hanno già pianificato di fare per garantire la propria sicurezza nazionale.

Secondo le indiscrezioni che arrivano da Davos, l’accordo dovrebbe riguardare un aumento della presenza della Nato nell’Artico, la rivendicazione della sovranità americana su alcune porzioni di territorio della Groenlandia e il blocco a potenziali avversari (come la Russia) dello sfruttamento delle risorse minerarie dell’isola.

“Non avremo altre spese se non quella di costruire il Golden Dome. Costruiremo il Golden Dome e parteciperemo attivamente in questo progetto (l’accordo con la Nato, ndr), anche grazie al Golden Dome“, ha spiegato ancora.

Trump ottimista sulla pace in Ucraina

Sul versante Ucraina, Trump ha dichiarato che sia il presidente russo Vladimir Putin che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky hanno espresso il desiderio di raggiungere un accordo per porre fine alla guerra che dura da quasi quattro anni. “Ho avuto un buon incontro, ma ho avuto, sapete, numerosi incontri positivi con il presidente Zelensky… Non è che stiamo parlando di cose che sono state discusse per sei o sette mesi. E’ venuto e ha detto che voleva raggiungere un accordo. Perché non ne ero necessariamente sicuro. Penso che dovrebbe desiderane uno. È piuttosto difficile. È davvero difficile per il popolo ucraino“, ha dichiarato Trump.

Allo stesso tempo, Trump è diffidente sui negoziati del weekend ad Abu Dhabi. “Va bene ogni volta che ci incontriamo, va bene anche se non ci si incontra, non succederà nulla. Voglio dire, per i primi tre anni, nessuno si è incontrato sotto Biden. E sapete una cosa? Se non ci s’incontra, non succederà nulla. Quindi ci incontreremo e vedremo cosa succederà. Spero che potremo salvare molte vite” ha detto.

Trump è sicuro che Putin, a questo punto, farà delle concessioni per arrivare alla fine del conflitto, perché tutti le stanno facendo e dovranno continuare a farle, dice, compresa l’Europa. “Lo sto facendo più per l’Europa che per me – ha sostenuto – Lo faccio, innanzitutto, per salvare vite umane. Poi lo faccio per l’Europa. Il fatto è che questa guerra non ci riguarda più di tanto, a parte la perdita di vite umane, non ne siamo toccati. È a migliaia di chilometri di distanza. Siamo separati da un oceano“.

Ai giornalisti ha quindi riaffermato la convinzione che Putin volesse tutta l’Ucraina: “forse è così, ma non l’avrà, non ci proverà a meno che non si raggiunga un accordo“. Gli ostacoli, secondo Trump, sono sempre gli stessi, Mosca e Kiev. “Questa è una guerra che non sarebbe mai dovuta accadere, ma è complessa, perché ci sono limiti e confini, ci sono strade, ci sono fiumi, c’è tutto – la sua tesi – Ci sono stati momenti in cui Putin non voleva fare un accordo, momenti in cui Zelensky non voleva fare un accordo, ed erano momenti opposti. Ora penso che entrambi vogliano fare un accordo, ma lo scopriremo“.

Venezuela tra Machado e Rodriguez

Trump ha fatto il punto anche sul Venezuela: “ho parlato anche con Maria (Corina Machado, ndr) oggi, e sapete che mi piace molto, ma Delcy devo dire che finora ha dimostrato una leadership molto forte. E stiamo muovendo verso gli Stati Uniti milioni di barili di petrolio in questo momento“.

Trump ha affermato che cinquanta milioni di barili di petrolio sono già in viaggio, o stanno per essere trasferiti, verso gli Stati Uniti. E ne arriveranno molti di più: “stiamo lavorando con loro, e loro ne riceveranno una parte, e noi ne riceveremo un’altra, e sarà diviso, e il nostro Paese diventerà più ricco, e questo significa che le nostre tasse diminuiranno e loro staranno meglio. Il Venezuela sta andando meglio di quanto abbia mai fatto“.

Alla domanda su quando sarebbe stato disposto a consentire al Venezuela di eleggere un nuovo leader, Trump ha risposto che la sua priorità assoluta è mantenere il controllo sulle vendite di petrolio del Paese. “Prima di tutto, dobbiamo incassare molti soldi, dobbiamo riprenderci quei soldi“, ha affermato il tycoon.

Una grande forza militare verso l’Iran

Sulla questione Iran, Trump ha parlato di “una grande forza che si dirige verso” la Repubblica Islamica, facendo riferimento a diverse navi militari che si stanno spostando in Medio Oriente. “Preferirei non vedere nulla, ma li stiamo monitorando molto attentamente. Ho fermato 837 impiccagioni giovedì scorso, sarebbero morti. Sarebbero stati impiccati tutti – ha rivendicato – Ho detto: se impiccate quelle persone, sarete colpiti più duramente di quanto siate mai stati colpiti. Farebbe sembrare sciocchezze quello che abbiamo fatto al vostro nucleare iraniano. E un’ora prima che questa cosa orribile accadesse, l’hanno annullata“. Inoltre, Trump ha confermato che i dazi del 25% a chiunque intrattenga rapporti commerciali con Teheran entreranno in vigore molto presto.

Board of Peace per Gaza

Dopo essersi detto convinto che “l’Italia voglia firmare“, dall’Air Force One Trump ha informato il primo ministro canadese, Mark Carney, che non è più invitato a far parte del Board of peace. “Caro Primo Ministro Carney“, inizia il post di Trump. “Con questa lettera desidero informarla che il Consiglio per la Pace ritira l’invito a lei rivolto affinché il Canada si unisca a quello che sarà il più prestigioso Consiglio di leader mai riunito“.