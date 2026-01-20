Trump: “ho fatto più di qualsiasi altro presidente per la NATO, senza di me sarebbe nella pattumiera”

Donald Trump rifila una stoccata alla NATO sottolineando il grande impegno verso l'Alleanza mostrato in maniera maggiore rispetto a qualsiasi altro presidente

Donald Trump
Foto di Nicole Combeau / Ansa

Nessuna persona, né alcun presidente, ha fatto di più per la Nato del presidente Donald J. Trump. Se non fossi arrivato io, adesso la Nato non esisterebbe più. Sarebbe finita nella pattumiera della storia. Triste, ma vero“. Sono le parole scritte da Donald Trump su Truth Social riguardo la NATO. Una questione, quella riguardante i risultati ottenuti dalla sua amministrazione nel secondo mandato, ripresa anche in ambito nazionale durante il briefing alla Casa Bianca.

L’anno appena trascorso è stato “un periodo straordinario“, ha dichiarato il presidente USA. “Abbiamo fatto di gran lunga più di qualsiasi altra amministrazione in termini militari, nel porre fine alle guerre, nel completarle. Nessuno ha mai visto niente di simile“, ha detto.

Il presidente degli Stati Uniti ha poi detto: “sto andando in un posto meraviglioso in Svizzera. Sono sicuro che in Svizzera mi aspettano con grande gioia“.

