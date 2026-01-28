Trump chiama l’Iran a negoziare sul nucleare: la minaccia dell’Armada e un attacco peggiore di quello di giugno

Donald Trump minaccia l'Iran in merito a un accordo sul nucleare: se non dovesse arrivare, l'attacco che si verificherebbe sarebbe peggiore di quello del giugno scorso

Donald Trump
Foto di Bonnie Cash / Ansa

Un’imponente Armada sta facendo rotta verso l’Iran. Si muove rapidamente, con grande potenza, entusiasmo e determinazione. È una flotta più grande di quella inviata in Venezuela, guidata dalla grande portaerei Abraham Lincoln. Come nel caso del Venezuela, è pronta e in grado di compiere rapidamente la sua missione, con rapidità e violenza, se necessario“. Questo il messaggio pubblicato da Donald Trump su Truth Social in merito a un possibile attacco all’ Iran.

Un attacco che, secondo il presidente USA, sarebbe peggiore di quello del giugno scorso. Per evitarlo, Teheran dovrebbe tornare al tavolo dei negoziati sul nucleare per un accordo “giusto ed equo”.

Si spera che l’Iran si sieda rapidamente al tavolo delle trattative e negozi un accordo equo e giusto – SENZA ARMI NUCLEARI – che sia vantaggioso per tutte le parti. Il tempo sta per scadere, è davvero essenziale! – ha scritto Trump su Truth – Come ho già detto una volta all’Iran: CONCLUDETE UN ACCORDO! Non l’hanno fatto, e c’è stata l'”Operazione Midnight Hammer” a giugno, che ha provocato una grave distruzione dell’Iran. Il prossimo attacco sarà molto peggiore! Non fate in modo che ciò accada di nuovo“.

