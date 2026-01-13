Trump agli iraniani: “continuate a protestare, prendete il controllo delle istituzioni e salvate i nomi degli assassini”

“A tutti i patrioti iraniani: continuate a protestare. Prendete il controllo delle vostre istituzioni, se possibile. E salvate i nomi degli assassini e degli abusatori che vi stanno abusando. Se i numeri sono corretti, stai subendo gravi abusi. Sento cinque serie di numeri diversi. Una morte è troppo”. Così il Presidente USA Donald Trump sulla situazione iraniana. “Abbiamo fatto al-Baghdadi, impeccabile. Abbiamo fatto Soleimani, impeccabile. Abbiamo fatto l’attacco nucleare all’Iran, dove abbiamo spazzato via la loro capacità nucleare, che sarebbe stata molto pericolosa. Non avreste avuto Pace in Medio Oriente. Impeccabile. Li abbiamo fatti tutti impeccabilmente. Voglio continuare così anche in futuro. Mi piace l’impeccabilità”, ha aggiunto.