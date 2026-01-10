Troppi incidenti stradali a Messina, l’affondo di Dafne Musolino sulla sicurezza: “gestione della Polizia Municipale inadeguata”

“Due incidenti gravissimi in soli tre giorni, di cui uno mortale che segna purtroppo la prima vittima della strada a Messina dall’inizio dell’anno. Di fronte a questa escalation è necessario un cambio di passo immediato nella gestione della sicurezza urbana. Cosa attende ancora il Sindaco Federico Basile per intervenire? Il Primo Cittadino ha il dovere di chiedere immediatamente al Prefetto di Messina la convocazione del tavolo permanente per la sicurezza stradale. Non è più tempo di attendere, serve impegnare subito il Comune e tutte le forze dell’ordine in un’azione coordinata che garantisca una maggiore sorveglianza e controlli a tappeto sul rispetto del codice della strada”. Così in una nota il Senatore di Italia Viva Dafne Musolino.

“Oggi piangiamo la prima vittima del 2026 – prosegue il Senatore – e non vorremmo doverne piangere altre a causa dell’assenza di un piano serrato di vigilanza. La gestione della Polizia Municipale appare oggi non consapevole della gravità del momento: servono pattuglie in strada e prevenzione reale, non presidi sporadici o sistemi per far cassa. La sicurezza dei messinesi deve essere la priorità assoluta, non una voce statistica da commentare a tragedia avvenuta. Notevoli sono le criticità sul territorio e ben note a tutte le forze dell’ordine, ma senza una programmazione politica dei servizi i cittadini si trovano abbandonati a se stessi. Non ci accontentiamo della solita litania sulla carenza di organico, perché il comune dispone anche di ulteriori forze rispetto al 2022, e ripetiamo che si tratta di incapacità organizzativa per la quale il prezzo più alto lo pagano sempre i messinesi”.