Tributi locali a Reggio Calabria, il Comune pensa a un “patto per la sviluppo della città”. Di che si tratta

L’assessore alla Città produttiva, Alex Tripodi, ha partecipato, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, all’incontro pubblico dal titolo “I tributi locali e gli obblighi fiscali e tributari. Diritti e doveri del consumatore/contribuente”. L’iniziativa, promossa da Confconsumatori APS nell’ambito delle attività dello Sportello del Consumatore Calabria, con il patrocinio morale della Città di Reggio Calabria, si è svolta nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio e ha rappresentato un’importante occasione di informazione e confronto sui temi della fiscalità locale e della tutela dei diritti dei cittadini. Nel corso del dibattito, coordinato dalla responsabile Confconsumatori Reggio Calabria Tiziana Tiziano, sono intervenuti il presidente nazionale e il presidente regionale di Confconsumatori, Carmelo Calì e Antonino Distilo, e Antonio Furchì, presidente della Camera degli avvocati tributaristi della provincia di Vibo Valentia.

“È importante – ha detto Tripodi porgendo i saluti istituzionali anche a nome del Sindaco ff Domenico Battaglia – che le istituzioni, assieme alle associazioni e ai corpi attivi del territorio, in particolare chi rappresenta i contribuenti, mostrino la voglia di trovare spazi e momenti di confronto. Per noi ciò rientra in un percorso inaugurato nel 2014 con l’Amministrazione Falcomatà e intrapreso nella consapevolezza che il peso derivante dall’eredità del passato non dovesse ricadere sui cittadini. Ed è stato effettivamente così perché nessun fornitore del Comune ha perso nulla”.

“L’Amministrazione, con un importante lavoro di ricucitura con il Governo nazionale, è riuscita nel tempo a onorare gli impegni assunti e poi ad avviare un percorso di rinascita della città passato anche per la normalizzazione dei tributi, che sono sì alti ma, quantomeno, non sono stati ulteriormente aumentati negli ultimi anni com’è invece avvenuto in molte altre città. Inoltre abbiamo ribadito il 25% di esenzione Tari per i redditi più bassi. Ora dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che, in riferimento al servizio idrico, ci sia un’unica tariffa regionale perché non è plausibile avere un gestore unico e avere tariffe con costi diversi in ogni città della Calabria”.

“Un impegno che assumiamo oggi – ha aggiunto Tripodi – è quello di lavorare alla creazione di uno sportello che rafforzi il confronto tra le istituzioni e i consumatori, nell’ottica di un maggiore coinvolgimento e della massima trasparenza. Attiveremo un tavolo permanente di dialogo nell’interesse dei consumatori, dei fornitori, degli operatori economici, chi offre servizi e di chi ne fruisce. Stiamo lavorando con le associazioni di categoria del territorio a costruire un vero e proprio Patto per il commercio e per lo sviluppo economico della città – ha concluso l’assessore – e per questo abbiamo bisogno del contributo di tutti. Sono certo che chi rappresenta i consumatori sarà soggetto attivo e parte integrante di questo progetto”.

Da parte dei rappresentanti di Confconsumatori è arrivato nel corso del dibattito apprezzamento per l’approccio dell’Amministrazione comunale alle tematiche affrontate e piena disponibilità alla collaborazione per rendere proficuo il dialogo intrapreso.