Trasporto pubblico in Calabria, scattano gli aumenti: dal 1° febbraio 2026 rincari fino al 30%

“Si rende noto che la Regione Calabria, con nota del 18/7/2025, ha disposto l’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma al tasso di inflazione. Pertanto, a partire dall’1.02.2026 verranno adottate le nuove tariffe disposte da Regione Calabria con adeguamento del 20% per tutte le tipologie di titoli di viaggio dei servizi urbani e di circa il 30% per tutte le tipologie di titoli di viaggio dei servizi extraurbani su gomma del trasporto pubblico locale. I titoli di viaggio già in possesso e vidimati dai Signori Utenti, alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, sono considerati validi fino alla loro scadenza”. Lo afferma in una nota ATAM.

Clicca qui per consultare le tabelle con le nuove tariffe e le risposte alle domande frequenti (FAQ).http://www.atam.rc.it/cgi/atam.pl?_cgifunction=ricercapercorso_numero09

Per informazioni ed assistenza contattaci allo 0965620121, al numero verde 800282600 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30) oppure via mail all’indirizzo customer@atam-rc.it