Trasporti, in arrivo 54 totem informativi nelle autostazioni calabresi

In arrivo in 54 autostazioni e nodi calabresi i totem informativi. Ad annunciarlo, con una nota, “Noi Moderati” di Cosenza. “Si è svolto un incontro significativo – si legge – tra il nostro consigliere regionale Riccardo Rosa e l’assessore regionale Gianluca Gallo che ha prodotto un esito concreto: a breve inizieranno i lavori di modernizzazione e installazione degli apparati tecnologici destinati alla realizzazione di totem informativi nelle autostazioni calabresi”. “La proposta dei totem scaturisce – spiega la nota di Noi Moderati – dall’impegno del coordinatore cittadino di Cosenza, Fulvio Campanaro, già da tempo attivo politicamente nel settore dei trasporti cittadini. Si tratta di un intervento strategico che rappresenta anche un segnale di rinascita, accoglienza e modernizzazione per la città di Cosenzae per l’intero sistema dei trasporti regionali. Saranno complessivamente 54 le nuove postazioni informative che contribuiranno a migliorare il flusso informativo, con riferimento alle partenze e agli arrivi, per turisti, studenti e pendolari, offrendo un servizio più efficiente a tutti coloro che, durante l’anno, utilizzano i mezzi di trasporto per vivere e attraversare la nostra regione“.

“Noi Moderati – conclude la nota – conferma così il proprio impegno concreto per una regione più accessibile, funzionale e vicina alle esigenze dei cittadini. Siamo grati all’assessore Gallo per il proficuo lavoro che sta svolgendo in Calabria anche nel settore trasporti e per l’attenzione verso le proposte del nostro partito“.