Trapani, va via anche Canotto. Ma arriva un giocatore dall’importante passato in Serie A. Antonini: “a breve altri annunci, poi…”

Un altro big, l’ennesimo in questo mercato di gennaio, va via dal Trapani. E’ Canotto, arrivato in Sicilia questa estate. L’ex esterno di Reggina e Frosinone resta in C, ma va al Perugia. Per lui, sirene da inizio sessione, ma ora il trasferimento, che fa seguito a quello di altri giocatori importanti, andati via anche per la situazione incerta intorno ai granata.

Sempre dal Perugia, però, è arrivato un giocatore esperto: Ryder Matos. Esterno offensivo brasiliano, classe 1993, ha collezionato quest’anno 14 presenze in campionato mettendo a segno 1 rete. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ec Vitória ha indossato in precedenza le maglia di Fiorentina, Ec Bahia, Cordoba Cf, Palmeiras, Carpi, Udinese, Verona, Lucerna ed Empoli. Spiccano le 88 presenze in serie A, 101 in B e 71 in C.

Il Presidente granata Valerio Antonini ha commentato: “Squadra rinnovata, ringiovanita e pronta per andare ai playoff. In arrivo due colpi importanti oggi… Alessandro Vimercati di proprietà del Sud Tirol e Ryder Matos da Perugia. A breve altri annunci poi…. La verità ci renderà liberi”.