Trapani Shark, altri 2 punti di penalizzazione e inibizione per Antonini: i tifosi chiedono di non giocare contro Trento

Arrivano altri 2 punti di penalizzazione per la Trapani Shark, ai quali si aggiungono 2 anni di inibizione per Antonini. Nel comunicato della Federazione Italiana Pallacanestro si legge: “la FIP comunica che, in data odierna, il Tribunale federale, ai sensi degli artt. 59, lettera b e 61 del Regolamento dí Giustizia, ha sanzionato il club Trapani Shark con 2 punti di penalizzazione per l’anno sportivo in corso e il presidente del club, sig. Valerio Antonini, con due anni di inibizione per irregolarità amministrative all’atto dell’iscrizione al campionato 2025/26“.

In una lettera indirizzata alla FIP e diffusa anche a mezzo social, la tifoseria organizzata della Trapani Shark ha chiesto alla squadra di non disputare la partita in programma domani sera contro Trento per “salvaguardare la credibilità del campionato e i valori che la pallacanestro italiana è chiamata a rappresentare“.