Trapani, mossa “disperata” di Antonini per portare gente allo stadio: biglietti a prezzi stracciati

Lo stadio è vuoto, la situazione è ben nota, ma il barlume di speranza – forse l’unico ad oggi – arriva dalla squadra di calcio. A Trapani c’è un undici, quello di Aronica, che continua a vincere nonostante una maxi penalizzazione, il rischio esclusione, le polemiche, i deferimenti e tutto quello che sappiamo. La gente, ovviamente, si è pian piano “staccata” dal progetto granata, ma il Presidente Antonini – ancora fiducioso in un buon esito – vorrebbe riavvicinarla. Come? Proponendo prezzi stracciati per la prossima sfida.

“Questa squadra merita il calore ed il supporto del suo popolo. Proprio per questo motivo, su iniziativa del Presidente Antonini, in vista della gara in programma domenica 1 febbraio alle ore 14,30, Trapani – Team Altamura, la gradinata avrà l’eccezionale costo di 3€“ si legge in una nota del club. “La promozione sarà disponibile esclusivamente nella nostra biglietteria presso via Sicilia già da questo pomeriggio. Abbiamo bisogno di riempirla. Il Presidente fa l’ennesimo gesto d’amore verso la parte sana della tifoseria alla luce dell’incredibile campionato che la squadra sta disputando. I nostri ragazzi meritano di vedere la gradinata piena. Vincere domenica sarà determinante per il futuro della squadra visto che, classifica alla mano, si potrebbe essere ad un punto dai play off nonostante 15 punti di penalizzazione. Riempiamo il Provinciale!”.

Dal calciomercato tre nuovi arrivi

Sul fronte mercato, però, i movimenti non sono più di quelli importanti, così come accaduto nelle ultime sessioni. Diversi big sono già andati via, mentre in entrata arrivano perlopiù giovani. Oggi ne sono arrivati tre: Napolitano, Battimelli e Perri. Questa la nota ufficiale:

“La società Fc Trapani 1905 comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, il diritto delle prestazioni sportive del calciatore Luca Napolitano. Il difensore classe 2004 arriva dalla Sambenedettese con cui nell’attuale stagione ha collezionato 3 presenze in campionato ed 1 in coppa Italia. Cresciuto nel settore giovanile della S.S. Lazio ha indossato, precedentemente anche la maglia del Matera.

Dal Bologna Fc, con la formula del prestito secco, arriva Giuseppe Battimelli, attaccante classe 2005, che nell’arco della stagione attuale ha collezionato 12 presenze con la maglia del Pontedera. In precedenza ha indossato le maglie del Taranto, Martina, Team Altamura, Foggia, Picerno e Crotone.

Dal Picerno, con la formula del prestito secco, arriva Marco Perri, difensore classe 2004, che nell’arco dell’attuale stagione ha collezionato 5 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia”.