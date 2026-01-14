Trapani, lo strappo con Antonini è completo: revocata la cittadinanza onoraria

La vicenda sportiva di Trapani si arricchisce di una nuova pagina che riguarda, in particolar modo, il presidente Valerio Antonini. La spaccatura con la città è netta, così come è (da tempo) conflittuale il rapporto con la politica. Valerio Antonini non è più cittadino onorario della città di Trapani. Al patron del Trapani Calcio e della Trapani Shark di basket è stata tolta la cittadinanza onoraria.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha chiarito che, essendo statagli consegnata la cittadinanza onoraria per meriti sportivi “motivazione che non c’è più”, a causa della radiazione di Trapani Basket dalla Serie A e dei problemi che stanno interessando la squadra di calcio in Serie C, gli è stata revocata.