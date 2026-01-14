Trapani, lo strappo con Antonini è completo: revocata la cittadinanza onoraria

Il Comune di Trapani ha deciso di revocare la cittadinanza onoraria a Valerio Antonini dopo i recenti fatti di cronaca sportiva che hanno interessato le squadre di basket e calcio

Valerio Antonini
Foto di ValerioAntonini.com

La vicenda sportiva di Trapani si arricchisce di una nuova pagina che riguarda, in particolar modo, il presidente Valerio Antonini. La spaccatura con la città è netta, così come è (da tempo) conflittuale il rapporto con la politica. Valerio Antonini non è più cittadino onorario della città di Trapani. Al patron del Trapani Calcio e della Trapani Shark di basket è stata tolta la cittadinanza onoraria.

Il sindaco Giacomo Tranchida ha chiarito che, essendo statagli consegnata la cittadinanza onoraria per meriti sportivi “motivazione che non c’è più”, a causa della radiazione di Trapani Basket dalla Serie A e dei problemi che stanno interessando la squadra di calcio in Serie C, gli è stata revocata.

