Trapani, è arrivata la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso per la penalizzazione

Era attesa la decisione del Consiglio di Stato sul ricorso presentato dal Trapani contro la prima penalizzazione, quella di 8 punti (intanto se ne sono aggiunti altri sette la scorsa settimana). Dopo i vari respingimenti dei gradi precedenti, anche il Consiglio di Stato ha respinto il reclamo, lasciando ai granata quegli 8 punti, che ora sono 15 totali. Nulla da fare, dunque, per Antonini, già impelagato con le grane riguardanti la squadra di basket, l’altro ieri ufficialmente esclusa dalla Serie A. Tornando al calcio, la prossima settimana verrà discusso il nuovo deferimento, dove potrebbe arrivare un’altra penalizzazione.