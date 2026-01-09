Trapani, “Antonini vattene”: scritte anche davanti alla scuola dei suoi figli. Lui sbotta: “delinquenti ingrati, scarti della società”

Le scritte e gli insulti verso Valerio Antonini, a Trapani, continuano. E le ultime notizie, tra l’episodio degli Shark in Europa di basket e il nuovo -7 per l’FC nel calcio, non sono di certo utili a calmare la situazione, anzi. Una nuova scritta è spuntata nel muretto di fronte alla scuola dei figli del Presidente granata: “Antonini vattene”, è la scritta. L’imprenditore romano l’ha pubblicata sui social e poi ha commentato.

“A quei delinquenti ingrati che hanno scritto questa fase davanti la scuola dei miei figli posso assicurare che presto andranno a vedersi la Serie E nel Calcio e la serie C nel Basket perché solo quello si meritano, insieme all’attuale Sindaco e la sua giunta farlocca che si aumenta anche gli stipendi senza che nessuno intervenga. Scarti della società, questo siete. Niente di più”.