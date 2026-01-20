Tragico incidente stradale a Cosenza: ciclista investito e ucciso

Un ciclista ha perso la vita questa mattina nel Cosentino a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 18, nel tratto compreso tra Coreca e Amantea. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo – di nazionalità non italiana – avrebbe effettuato una svolta improvvisa tentando di immettersi in una strada laterale. La manovra repentina non avrebbe lasciato il tempo necessario alle auto in transito per evitarlo, causando l’impatto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i soccorritori del 118. Nonostante i soccorsi tempestivi, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ciclista. Sono in corso gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.