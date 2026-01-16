Tragico incidente a Lamezia Terme: un morto e un ferito grave

Grave incidente stradale nella notte nel Catanzarese. A Lamezia Terme, lungo la strada statale 18 in località Marinella, due auto che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto è stato violentissimo: uno dei due conducenti è morto sul colpo, mentre l’altra persona alla guida è rimasta gravemente ferita ed è stata soccorsa dal 118.

La Statale 18 è rimasta completamente chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.