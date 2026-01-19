Tragedia in Spagna: due treni alta velocità deragliano, decine di morti e feriti | VIDEO

Tragedia in Spagna con il bilancio di morti e feriti che si aggrava di ora in ora. Sono almeno 39 i morti recuperati fra le lamiere dei vagoni dei due treni alta velocità che sono deragliati nella serata di ieri, segnalano i servizi di emergenza. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Adamuz. Solo sul treno Iryo, diretto da Malaga a Madrid, ci sarebbero stati almeno 21 morti e 22 feriti, secondo fonti della compagnia, che ha messo a disposizione un numero per i familiari dei passeggeri (900001402). Anche Renfe ha attivato un numero verde per notizie sui passeggeri del treno Alvia (900101020). Decine di persone sono rimaste ferite.

I treni coinvolti

Nell’incidente sono stati coinvolti un treno Iryo diretto da Malaga a Madrid, con a bordo 317 passeggeri, e uno di lunga percorrenza Alvia (Renfe), che con oltre 200 persone a bordo transitava in direzione opposta, da Madrid a Huelva.

“La situazione è molto grave”

“Ci sono almeno due o tre vagoni precipitati in un terrapieno di cinque metri ai quali è difficile accedere. I vigili del fuoco sono riusciti ad accedere al terzo vagone, ci sarebbe un numero indeterminato di vittime”. E’ quanto ha affermato l’assessore alla Sanità della regione Andalusia, Antonio Sanz, in dichiarazioni ai media, nel tracciare un primo bilancio del deragliamento di due treni sulla linea dell’alta velocità tra Madrid e l’Andalusia. Sanz ha confermato che “la situazione è molto grave”.

“Incidente inspiegabile su una linea nuova”



“Tra i due convogli, l’Alvia è quello che ha avuto la peggio nel deragliamento di Adamuz (Cordoba), dove un treno ad alta velocità Iryo e un convoglio di Renfe sono deragliati sulla linea Madrid-Andalusia”. E’ quanto ha spiegato in conferenza stampa il ministro spagnolo dei Trasporti, Oscar Puente, spiegando che i primi due vagoni dell’Alvia, con 63 passeggeri complessivi a bordo, “sono precipitati in un terrapieno di circa cinque metri”.

“E’ possibile che le vittime siano più di quelle confermate, ma non voglio fare speculazioni”, ha detto il ministro, chiarendo che tutti i feriti sono stati evacuati dall’area del disastro, che è stata recintata per l’identificazione delle salme. Puente non ha dato indicazioni sulle possibili cause del deragliamento, ma ha rilevato che “l’incidente è stato estremamente strano”, in quanto si è verificato “su un tratto retto, su una linea rinnovata di recente” e ha coinvolto un treno di Iryo “praticamente nuovo“. “Lo stato della via ferroviaria era buono”, ha ribadito.

“Vagoni deformati con persone all’interno”