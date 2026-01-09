Tragedia in Germania, crolla una casa: muoiono una coppia e il figlio di 6 anni, erano siciliani

Una tragedia si è consumata ieri in Germania, ad Albstadt, nel land del Baden-Württemberg. Padre, madre e figlio di 6 anni originari di Castellammare del Golfo (Trapani), sono morti giovedì nel crollo della propria casa, forse per l’esplosione dovuta a una fuga di gas. Le vittime sono Francesco Liparoto, la moglie Nancy Giarraca e il figlio Bryan.

A dare la notizia della tragedia, avvenuta ieri, è il Sindaco di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto. “Castellammare del Golfo si stringe con affetto e profonda commozione ai familiari, condividendo un dolore lacerante per una perdita ingiusta, improvvisa e straziante, che ha spezzato tre giovani vite e lasciato un vuoto che nulla potrà colmare”.

Chi erano le vittime

Francesco Liparoto, 33 anni, di Castellammare del Golfo, viveva in Germania da circa dieci anni, con la moglie Nancy Giarraca, 30 anni, anche lei siciliana. Poi la nascita di Bryan, sei anni. La famiglia era inserita nella comunità locale: Francesco lavorava in una ditta del settore del vetro. La notizia della tragedia ha sconvolto Castellammare del Golfo, dove risiedono i genitori e i fratelli di Francesco, e dove le vittime tornavano in estate per le vacanze.