Tragedia a Messina, rinvenuto cadavere sul lungomare di Piraino

Tragedia sul lungomare di Gliaca di Piraino a Messina dove, questa mattina, è stato rinvenuto un cadavere. Alcuni passati hanno chiamato i soccorsi ma i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Dalle prime indagini, sembra che la causa della morte sia da attribuire ad un malore. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione.

La Procura, informata di quanto successo, ha deciso di disporre l’esame autoptico per risalire alle cause reali della morte.