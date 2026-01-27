Traffico di droga: operazione della Polizia di Stato con 100 arresti, 15 arresti a Messina | VIDEO

Dalle prime luci dell’alba, la Polizia di Stato di Messina, nell’ambito di una vasta operazione contro il traffico di stupefacenti, è impegnata nell’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Procura della Repubblica – D.D.A., a carico di 15 soggetti ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di associazione per delinquere finalizzata alla detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, vendita al dettaglio di cocaina, hashish e marijuana.

Per le operazioni di p.g. coordinate dalla Squadra Mobile di Messina sono impiegati circa 100 agenti, tra cui personale delle Squadre Mobili di Catania e Siracusa, delle S.I.S.C.O. di Catania e Messina, dei Reparti Prevenzione Crimine e delle Unità Cinofile della Polizia di Stato.