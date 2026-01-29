Tra Schubert e Liszt, la magia del pianoforte di Vitaly Pisarenko al Teatro Cilea | INFO

Reggio Calabria si prepara a vivere una serata di rara intensità emotiva, in cui la musica diventa racconto, memoria e visione. Le note del pianoforte si faranno voce di un dialogo profondo ed intimo nel nuovo appuntamento di DiStretto d’Emozioni che invita il pubblico ad un evento di grande prestigio, capace di unire eccellenza artistica e accessibilità culturale. L’appuntamento è sabato 31 gennaio alle ore 19:30 al foyer del teatro Cilea con il piano recital del pianista di fama mondiale, il maestro Vitaly Pisarenko, dedicato a Schubert e Liszt.

Vitaly Pisarenko, un talento mondiale a Reggio Calabria

Vincitore del Primo Premio all’8° Concorso Pianistico Internazionale Franz Liszt di Utrecht e del Terzo Premio al Leeds International Piano Competition (2015), Vitaly Pisarenko è riconosciuto a livello internazionale per la sua straordinaria profondità interpretativa e il virtuosismo tecnico. Definito dal New York Times “pianista immensamente dotato… con una tecnica prodigiosa, una miriade di sfumature e un’accuratezza scrupolosa”, Pisarenko, di origine ucraina, ha iniziato i suoi studi a Mosca con il Professor Yuri Slesarev presso la Scuola Centrale di Musica e il Conservatorio Statale Čajkovskij. Dal 2012 vive a Londra, dove ha studiato al Royal College of Music nella classe del Professor Dmitri Alexeev, conseguendo il Master e l’Artist Diploma come Emma Rose Memorial Scholar.

La sua carriera lo ha portato a esibirsi in oltre 30 Paesi, in alcune delle sale più prestigiose al mondo – dalla Wigmore Hall al Musikverein di Vienna, dal Bozar di Bruxelles alla Sala São Paulo, fino al Teatro Colón di Buenos Aires – collaborando con importanti orchestre internazionali.

Dal 2023 è Professore di pianoforte presso il Royal College of Music di Londra.

Un evento musicale di altissimo profilo

Gli organizzatori esprimono grande soddisfazione e orgoglio per l’arrivo in città di un pianista giovane ma già affermato a livello mondiale, protagonista di una carriera brillante e in costante ascesa.

“Siamo particolarmente felici di portare a Reggio Calabria un artista di questo calibro“, dichiarano infatti. “La sua presenza rappresenta non solo un evento musicale di altissimo profilo, ma anche un segnale forte della vitalità culturale della nostra città e della sua capacità di dialogare con i grandi circuiti internazionali“.

“La felicità – proseguono – nasce anche dalla possibilità di offrire al pubblico reggino un’esperienza artistica rara e a titolo gratuito, capace di avvicinare nuove generazioni alla musica classica attraverso un interprete che unisce tradizione e contemporaneità. Crediamo fortemente che la cultura debba essere accessibile e condivisa, e ospitare un talento di fama mondiale a Reggio Calabria significa investire nel futuro culturale del territorio“.

“È un momento di grande entusiasmo, che premia il lavoro svolto e rafforza la convinzione che la nostra città meriti eventi di respiro internazionale. Vogliamo ringraziare – concludono gli organizzatori – l’Accademia di Musica e Arti SENOCRITO, grazie alla cui collaborazione fattiva è stato possibile organizzare questo evento“.

I prossimi appuntamenti di DiStretto d’Emozioni

Il viaggio musicale di DiStretto d’Emozioni prosegue con nuovi appuntamenti dedicati all’amore e alla bellezza.

Il 14 febbraio, alle ore 19:30 per celebrare la festa degli innamorati, il quartetto d’archi dell’Accademia di Musica, Lettere e Arti SENOCRITO si esibirà ne “La Melodia del Cuore” all’Odeion di via XXIV Maggio.

Il 15 febbraio, poi, al foyer del teatro Cilea, a partire dalle 18:30, andrà in scena “Pianoforte a quattro mani”, concerto di Olha Kyrylova & Graziella Danieli.

Per non perdere i prossimi appuntamenti di DiStretto d’Emozioni è possibile seguire i canali social Facebook e Instagram del progetto. Le iniziative, si rammenta, sono tutte gratuite (è previsto solo il ticket d’ingresso standard per i siti culturali), con prenotazione consigliata all’indirizzo: distrettoculturalerc@gmail.com.

DiStretto d’Emozioni è l’iniziativa curata da GM Multiservizi SRLS in A. T. I. con EMMEDUE Group e programmata dal Settore Cultura e Turismo della Città di Reggio Calabria, con Responsabile Unico del Procedimento l’architetto Daniela Neri. Il progetto è finanziato nell’ambito del Programma Nazionale “METRO PLUS e Città Medie Sud 2021–2027” – FESR/FSE Plus – Priorità 7 Rigenerazione Urbana, progetto RC7. 5. 1. 2 “Distretto Culturale e Turistico della Città di Reggio Calabria” – Codice operazione RC7. 5. 1. 2. C – Progresso Cultura”.