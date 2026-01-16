Torta, Ken il Guerriero e “tanti auguri a te”. Meloni abbraccia Takaichi: “conta su di me, ce la faremo insieme” | VIDEO

Non solo un importante bilaterale mirato a rinsaldare la cooperazione fra Italia e Giappone, anche un momento di condivisione e rafforzamento di rapporti personali e amicizia. L’incontro di Giorgia Meloni con l’omologo giapponese Sanae Takaichi è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Virale il video pubblicato dall’account ufficiale del Kantei, sede del primo ministro giapponese, che ha riassunto la visita di Meloni fra impegni istituzionali e convivialità.

Si parte con un selfie scattato direttamente dalla leader di FdI, per poi finire a tavola con tanto di brindisi e Takaichi che sorprende il premier italiano con un convinto “salute!”. Per Meloni una torta di compleanno con annesso “Tanti auguri a te” cantata, rigorosamente in italiano, dalla delegazione giapponese ‘diretta’ dalla stessa Takaichi che si è improvvisata maestro d’orchestra.

La clip si chiude con l’abbraccio finale fra le due, con Meloni che dice: “conta sempre su di me per qualsiasi cosa tu abbia bisogno. So che non è facile, ma ce la faremo insieme“. E infine: “è appena diventata la mia migliore amica“.

Meloni incontra… Ken il Guerriero

Nel corso della sua visita a Tokyo, Meloni ha anche incontrato Tesuo Hara, il creatore di Ken il Guerriero, postandone una foto su Instagram con un disegno del famoso eroe del manga e la dedica “buon compleanno Meloni“.

“Oggi ho avuto il piacere di incontrare Tetsuo Hara, creatore di Ken il Guerriero. -ha scritto sui social Meloni – Lo ringrazio di cuore per il dono prezioso che mi ha voluto fare e per un’opera che ha segnato la crescita di intere generazioni di italiani, diventando parte dell’immaginario collettivo della nostra Nazione“.