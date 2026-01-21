Torna a Reggio Calabria l’evento “Insieme per Mino”, per ricordare Mino Reitano | INFO

Mino Reitano sarà ricordato a Reggio Calabria con uno spettacolo dal titolo “Insieme per Mino”. L’evento, giunto alla seconda edizione è in programma il 27 gennaio al Teatro San Bruno di Reggio Calabria in occasione del diciassettesimo anniversario della scomparsa di uno dei più apprezzati interpreti della musica melodica italiana. Durante la serata organizzata dall’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus” diversi artisti proporranno i più significativi brani del cantautore di Fiumara. La conduzione dello spettacolo è affidata a Marco Mauro. All’attesa serata è annunciata la partecipazione straordinaria del noto cantautore Umberto Napolitano.

Sul palco si esibiranno: Felice Pagano, Angelo Laganà, Enzo Marcianò, Angelo Mauro, Aurelio Mandica, Alessandro Barchetta, Francesco Citriniti, Katia Amedeo, Antonio Abbati, Francesco Chindemi, Anna Barbagallo e Salvatore Briganti. Ognuno di loro ha un certo legame con Mino e la sua storia. “Insieme per Mino” sarà l’occasione per celebrare un artista immortale che lo scorso 7 dicembre avrebbe compiuto 81 anni. Gli organizzatori sono certi che qualche immagine dell’attesa serata troverà spazio nei locali del Museo Mino Reitano a Fiumara, dove sono conservati numerosi ricordi e dove si respira tanta vita e tanta passione di Mino.

Il programma della giornata

La mattina del 27 gennaio è in programma una donazione da parte dell’Associazione “Amici di Mino Reitano Onlus” all’Associazione Prometeo ONLUS, realtà calabrese nata nel 2001 con l’obiettivo principale di istituire servizi e strutture per migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone con autismo. Sempre nella stessa giornata alle ore 18 presso la Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria di Reggio Calabria sarà celebrata una Santa messa in suffragio di Mino Reitano. In serata poi al Teatro San Bruno il sipario si alzerà alle ore 20,30.