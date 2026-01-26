Top Spin Messina ancora campione: il Sindaco Basile premia la squadra vincitrice della Coppa Italia di tennistavolo

“Questa mattina ho avuto il piacere di ricevere a Palazzo Zanca la Top Spin Messina, vincitrice della Coppa Italia di tennis tavolo. Un risultato straordinario, che arricchisce il già prestigioso palmarès della squadra: è la terza volta dopo i successi del 2019 e del 2020 che la Coppa torna nella nostra città. A nome di tutta Messina, vi esprimo orgoglio e gratitudine. Grazie al vostro impegno, determinazione e talento, ancora una volta Messina brilla nello sport nazionale e si conferma esempio positivo per i giovani e per tutti gli amanti dello sport. Complimenti ragazzi, il vostro successo è motivo di grande gioia per tutta la comunità!”. Così in una nota il Sindaco di Messina, Federico Basile, comunica di aver ricevuto – al palazzo del Comune – la Top Spin Messina, che nelle scorse settimane ha portato a casa l’ennesimo trofeo.