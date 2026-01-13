Tiro con l’arco, Arcieri Club Lido di Catanzaro a podio nel “Memorial Giuseppe Pascuzzi”

Nella struttura sportiva di via Frangipane a Taverna, organizzata dalla società sportiva A.S.D. Arcieri Club Lido, domenica 11 gennaio 2026 si è svolto il primo Memorial Giuseppe Pascuzzi, manifestazione fortemente voluta dal vice presidente della società Poerio Piterà Edoardo. Infatti, lo stesso, ha espresso apprezzamento per la partecipazione nonostante le giornate rigide del fine settimana. La manifestazione diretta dal GDG Socievole Eleonora si è articolata in due turni gara, alla fine dei quali gli arcieri della società Club Lido hanno portato a casa degli ottimi risultati.

Vince l’oro nella divisione compound Juniores Anastasia Poerio Piterà, accompagnata dalla compagna di squadra Sgotto Sofia che l’oro lo conquista nella divisione olimpica Allieve. Oro anche per Poerio PIterà Alessandro nell’arco nudo e di Lizzio Letizia nella stessa classe e divisione. Completa il medagliere Sgotto Maurizio nell’arco nudo master. La manifestazione, ha visto la partecipazione di atleti di diverse società sportive, provenienti anche da altre provincie calabresi.

Alla fine della gara, dopo l’inno nazionale il Vice Presidente a nome di tutta la società ha consegnato una pergamena ricordo a Garofalo Maria, la moglie di Pascuzzi a cui era dedicato l’evento sportivo. Edoardo Poerio Piterà, come vice presidente, ha manifestato e decantato le doti personali, umane e sportive del delegato allo sport del comune di Taverna Giuseppe Pascuzzi: “Pepè – come era chiamato da tutti Pascuzzi – è stato un punto di riferimento per lo sport a Taverna, uno sportivo che amava tutte le discipline, dalla palla a volo al basket – di cui ne era innamorato e praticante – ma anche di tanti altri sport, come appunto il tiro con l’arco.

Pepè – continua Edoardo Poerio Piterà -, non mancava occasione per chiedere dei risultati sportivi dei nostri ragazzi, si complimentava con tutti ed era la prima chiamata che ricevevo appena si apprendeva di qualche successo anche nazionale della nostra squadra. Pepè era uno sportivo vero, non faceva distinzione tra gli sporti, era una persona di sani valori morali, disponibile, affabile, uno che trovava sempre una soluzione a tutto, insomma, un Uomo di Sport. La prossima settima, il 18 organizzeremo un altro memorial, dedicato a due nostri piccoli concittadini che resteranno sempre nella nostra memoria, Giorgia e Mattia – Gli Angeli del sorriso“.