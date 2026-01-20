Testimonianze toccanti e storie vere: a Reggio Calabria l’incontro che dà voce ai donatori, eroi della vita

Il 23 gennaio, al Consiglio regionale della Calabria, si terrà un convegno promosso da FINTRED, con il Direttore del Centro Nazionale Trapianti Giuseppe Feltrin, il Presidente del Consiglio regionale Salvatore Cirillo e il Dipartimento Salute. Al centro dell’incontro le testimonianze dei familiari dei donatori: storie che raccontano come, anche nel momento più buio, un sì alla donazione possa restituire la vita a chi stava per perderla.

C’è un momento in cui il dolore più grande può trasformarsi in un gesto capace di generare vita. È questo il messaggio profondo che attraverserà il Convegno regionale “La cultura della donazione e del trapianto: conoscenza, solidarietà e vita”, in programma venerdì 23 gennaio alle ore 9:00, presso la Sala Federica Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, promosso dalla FINTRED – Federazione Italiana Nefropatici Trapiantati di Rene e Donatori. Un appuntamento che unisce scienza, istituzioni e testimonianze umane, per raccontare cosa significa davvero donare organi: non solo un atto sanitario, ma una scelta di amore, responsabilità e solidarietà che può cambiare il destino di tante persone.

All’evento prenderanno parte autorevoli rappresentanti delle istituzioni sanitarie e regionali, tra cui il Dott. Giuseppe Feltrin, Direttore del Centro Nazionale Trapianti, il Presidente del Consiglio regionale della Calabria, On. Salvatore Cirillo, e il Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sanitari della Regione Calabria, Dott. Ernesto Esposito, a testimonianza di un impegno condiviso per rafforzare la cultura della donazione sul territorio.

Ma il cuore pulsante del convegno sarà rappresentato dalle voci dei familiari dei donatori, che con coraggio e generosità hanno saputo trasformare una perdita in un dono immenso. Tra queste, la testimonianza di Francesca Iaria, madre di Enrico Romano, che ha scelto di donare gli organi del figlio, restituendo la vita e la speranza a più persone che senza quel gesto non avrebbero avuto futuro. Storie vere, intense, capaci di toccare le coscienze e di far comprendere come dietro ogni trapianto ci siano non solo numeri, ma volti, famiglie, scelte difficili e atti di straordinaria umanità.

Il convegno si inserisce in un più ampio percorso di collaborazione tra FINTRED e le istituzioni sanitarie, con l’obiettivo di promuovere una cultura della donazione sempre più consapevole e partecipata, anche attraverso il coinvolgimento delle giovani generazioni e del mondo della scuola, affinché il valore del dono diventi patrimonio condiviso della comunità. Perché parlare di donazione significa parlare di vita. E raccontarla significa dare a tutti la possibilità di scegliere, un giorno, di salvare qualcun altro.