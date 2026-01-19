Terribile incidente sulla SS106: un morto e due feriti gravi | LIVE

Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro – Distaccamento di Soverato è impegnata sulla SS 106, nel territorio del Comune di Montepaone, a seguito di un grave incidente stradale.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Ford Fiesta e una Toyota RAV4. Il bilancio è tragico: una donna ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite e trasferite presso struttura ospedaliera.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha operato per l’estrazione della salma, la messa in sicurezza dei mezzi e dell’area interessata dall’incidente, collaborando con il personale sanitario per le operazioni di soccorso. La SS 106 nel tratto interessato dal sinistro è chiusa al transito fino al completamento delle operazioni di soccorso e di ripristino delle condizioni di sicurezza