Terremoto nel Mar Ionio al largo della Calabria, scossa avvertita dalla popolazione | MAPPE E DATI

Questa mattina un terremoto di magnitudo 4.3 ha interessato il Mar Ionio Settentrionale, nelle acque al largo della Calabria. Secondo le rilevazioni dell’INGV, la scossa è avvenuta alle 7:02 e ha avuto un ipocentro a 15 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita dalla popolazione in Calabria. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture.