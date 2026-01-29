Terremoto in Sicilia durante la notte: avvertito da Palermo a Catania | DATI E MAPPE

Un terremoto di magnitudo ML 3.7 è stato registrato nella notte in Sicilia, con epicentro a circa 1 km a sud-ovest di Blufi, in provincia di Palermo. La scossa, avvenuta alle 02:03 a una profondità di 37 km, è stata chiaramente avvertita dalla popolazione in diverse città dell’isola, tra cui Catania, Ragusa, Palermo, Cefalù, Caltagirone, Paternò e altre località.

L’evento sismico è stato preceduto da due scosse minori: una alle 01:39 di magnitudo 2.3 e un’altra alle 20:42 del giorno precedente, di magnitudo 3.1. Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o cose.

I dati sono stati forniti dal servizio INGV “Hai Sentito il Terremoto”, che monitora e raccoglie le segnalazioni della popolazione.