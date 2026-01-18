Terremoto, forte scossa in Sicilia: panico in provincia di Messina, gente in strada | LIVE

Paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la costa tirrenica messinese, dove una scossa di terremoto è stata avvertita in modo netto dalla popolazione. Il sisma si è verificato alle ore 14:54, con magnitudo 4.0 e ipocentro a circa 5 chilometri di profondità, nella zona del Messinese tirrenico. La scossa è stata sentita distintamente in diversi centri della zona, in particolare a Sant’Agata di Militello e nell’entroterra, tra cui Alcara Li Fusi, dove numerosi residenti hanno riferito di aver percepito un forte boato e un tremore improvviso.

Gente in strada per la paura

In molti, spaventati dalla violenta vibrazione, sono usciti immediatamente in strada, soprattutto nei minuti successivi alla scossa. Sui social e nelle chat locali si sono moltiplicate le segnalazioni: “ha tremato tutto”, “si è sentita forte”, “è durata qualche secondo ma sembrava lunghissima”.

Nessun danno segnalato (al momento)

Al momento non risultano segnalazioni ufficiali di danni a persone o edifici, ma le verifiche sono in corso. Diverse famiglie hanno preferito rimanere all’aperto per precauzione, temendo possibili repliche. La Protezione Civile e le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a mantenere la calma, seguendo le indicazioni di sicurezza in caso di nuove scosse.