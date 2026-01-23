Tennistavolo, scatta il girone di ritorno in Serie A1: c’è Top Spin Messina-Muravera a Villa Dante

Riprende la Serie A1 maschile di tennistavolo. Dopo aver sollevato ad Ancona la terza Coppa Italia della sua storia, la Top Spin Messina WatchesTogether torna in campo tra le mura amiche per ospitare il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici, nella prima giornata del girone di ritorno, sfida che si preannuncia dall’elevato livello di contenuti tecnici. L’appuntamento è previsto domenica 25 gennaio, nella palestra di Villa Dante (ingresso libero), con inizio alle ore 17, sotto la direzione arbitrale affidata a Carolina Carrolo.

Per la squadra del presidente Giorgio Quartuccio sarà il primo match casalingo del 2026 e rappresenterà dunque l’occasione di riabbracciare i propri tifosi, anche per celebrare il trofeo conquistato nelle Marche dal gruppo formato dal moldavo Vladislav Ursu e dagli “azzurri” Niagol Stoyanov, Danilo Faso e Antonino Amato, guidati in panchina da coach Marco Faso, protagonisti di un’avventura esaltante nella Final Four di inizio anno. Pronta adesso a rituffarsi sul campionato, la Top Spin Messina WatchesTogether ha chiuso quarta al giro di boa con 12 punti, avendo collezionato quattro vittorie e tre ko nel suo ruolino di marcia.

Il Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici precede i peloritani occupando la terza posizione a quota 14, bottino frutto di cinque successi e due sole sconfitte, in una classifica che vede al comando la coppia composta da Alfa Food Bagnolese e Tennistavolo Sassari (17). Nel roster del Muravera, come stranieri, figurano il russo Sadi Ismailov, ex della Top Spin, lo sloveno Deni Kozul, il franco-algerino Mehdi Bouloussa e il moldavo Andrei Putuntica. Tra gli italiani spicca il giovanissimo Francesco Trevisan, compagno di Nazionale di Danilo Faso: insieme hanno vinto una storica medaglia d’argento ai Campionati del Mondo Giovanili Under 15. Jacopo Cipriano e Antonio Giordano completano l’organico. All’andata la Top Spin Messina WatchesTogether si impose in Sardegna per 3-2 nel turno inaugurale, con un sigillo a testa di Vladislav Ursu, Danilo Faso e Niagol Stoyanov.

Come reso noto dalla FITeT, la gara Top Spin Messina WatchesTogether-Virtus Servigliano, valida per la 2^ giornata di ritorno di Serie A1, originariamente in programma domenica 1 febbraio a Villa Dante, è stata invece ufficialmente rinviata a sabato 21 febbraio, con inizio alle ore 17.

Il programma della 1ª giornata di ritorno Serie A1:

23/1 ore 21 Virtus Servigliano-Tennistavolo Sassari

24/1 ore 16 Santa Tecla Nulvi-Apuania Carrara

25/1 ore 16.30 Alfa Food Bagnolese-Marcozzi

25/1 ore 17 Top Spin Messina WatchesTogether-Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici

Classifica: Alfa Food Bagnolese, Tennistavolo Sassari 17 punti; Muravera TT Sardegna Prodotti Tipici 14; Top Spin Messina WatchesTogether 12; Virtus Servigliano, Marcozzi 8; Apuania Carrara 5; Santa Tecla Nulvi 3.